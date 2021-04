Von der Leyen: l'Ue fornirà assistenza all'India

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 25 APR - L'Unione europea si prepara a fornire "assistenza" all'India, al collasso per una pesantissima ondata di Covid. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Con un messaggio su Twitter, von der Leyen ha espresso "allarme" per la situazione epidemiologica in India. "Siamo pronti a fornire sostegno - ha aggiunto la presidente della Commissione europea -. L'Ue sta mettendo in comune le risorse per rispondere rapidamente alla richiesta di assistenza dell'India, attraverso il Meccanismo di protezione civile europeo. Siamo pienamente solidali con il popolo indiano!". (ANSA).