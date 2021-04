ANSA-IL-PUNTO/COVID: Vaccini: Figliuolo, useremo tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 26 APR - E' la giornata della visita del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in Fvg. Poche ore tra Palmanova e Gemona ma importanti per sentir dire il Generale che "utilizzeremo tutto quello che abbiamo per immunizzare: il piano lo faremo con le Regioni sulla base degli arrivi. Non diamo per scontato nulla, basta che la scienza ce lo dica che possono essere usate per chiunque". Figliuolo ha dato anche un'altra rassicurazione: "Avremo le dosi di AstraZeneca", quindi non è necessario tenere la scorta per i richiami. "Il 29 aprile arrivano 2 milioni di dosi che saranno fruibili fra il 30 aprile e il primo maggio". Per l'inizio di maggio, ha aggiunto, "arriverà da un minimo di 2,5 mln a un massimo di 2,7 mln. Ho appena sentito il presidente di AstraZeneca che mi ha confermato questi numeri, ma non mi ha dato le date di arrivo, dall'8 maggio in avanti". Lo stesso presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, è contento potendo sostenere di aver "avuto la certezza che possiamo andare avanti in maniera importante con la campagna vaccinale in regione e che, una volta coperta la fascia degli over 65, si potrà procedere, come ha illustrato il commissario, in maniera massiva dai sessantaquattrenni fino agli over 30". Fedriga ha sottolineato che il Fvg "registra una copertura vaccinale tra le più alte del Paese, ma per raggiungere l'obiettivo di superare l'emergenza è importante che il maggior numero di cittadini aderiscano al piano di somministrazione del siero". Freddezza invece, Figliuolo, sullo Sputnik:"Tipologie di vaccino diverse forse servivano qualche mese fa, poiché oggi arrivano in quota sufficiente", "è inutile che da qualche parte si chieda ad Aifa di intervenire" per l'acquisto di Sputnik". Peraltro, "su Sputnik il dossier non è ancora completo", "non esiste una rete di farmacovigilanza". Inoltre "l'azienda produttrice ha posticipato la visita ispettiva presso i siti produttivi". "Non sono un tecnico ma bisogna che i cittadini sappiano questo altrimenti non si fa buona informazione". (ANSA).