protestaligure tavolini in piazza con l'ombrello

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - Tavolini in piazza e cappelli e casacche da chef e da cameriere per la manifestazione dei ristoratori genovesi di #protestaligure con e senza dehor (che da due settimane hanno montato una tenda sotto Regione Liguria per sollecitare le riaperture) che protestano contro la decisione di non far riaprire i locali al chiuso. I ristoratori hanno allestito una quindicina di tavolini ai quali si sono seduti alcuni 'avventori' con l'ombrello aperto, vista l'incipiente pioggia. "Senza voler dare contro ai colleghi che lavorano - ha detto uno degli organizzatori - ma la colpa è della legge, di chi l'ha fatta. Si può tranquillamente mangiare all'interno con le norme che ci hanno dato già l'anno scorso. Invece ci hanno tolto quel poco che avevamo, penalizzandoci in maniera importante". "Voglio ringraziare il sindaco di Genova e la soprintendenza con i quali c'è stato un confronto e sono stati disponibilissimi - ha detto il titolare di un'osteria -. Per quello che è la capacità di intervento molto limitata rispetto a un decreto legge del Governo si stanno dando molto da fare". "La situazione paradossale - ha detto un pizzaiolo - è che potevamo aprire a ottobre con un metro di distanza tra i clienti e tutte le norme di sicurezza del caso. A oggi ci troviamo con 5 mln di vaccinati, tanti guariti e non si capisce perché non possiamo fare quello che facevamo nella seconda ondata. E' una cosa assurda". "Sono venuta qui per dare un supporto - ha detto la cliente di un ristorante che ha voluto partecipare alla manifestazione - perché non trovo giusta questa cosa" (ANSA).