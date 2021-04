In Italia 8.444 positivi e 301 morti. Tasso di positività al 5,8%

Sono 8.444 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore mentre le vittime in un giorno sono 301. Secondo i dati del ministero della Salute, sono stati effettuati 145.819 test molecolari e antigenici, quasi 100mila meno di ieri, con un tasso di positività che sale al 5,8%. In aumento anche i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: sono 132 mentre ieri erano 114.

Nel saldo tra entrate e uscite sono comunque in calo i pazienti in rianimazione: 2.849, 13 meno di ieri.

Nei reparti ordinari sono invece ricoverare 20.635 persone, in calo di 27 rispetto alla giornata di domenica.