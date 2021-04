Di Maio a Dubai, domani inaugura l'Italia all' Expo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - DUBAI, 26 APR - "Domani inaugurerò il padiglione italiano a Expo Dubai, una testimonianza visibile della nostra attenzione alle tecnologie più avanzate, ma anche alla valorizzazione del nostro patrimonio di arte, storia e cultura. Non a caso il tema da noi scelto per l'Expo è 'La Bellezza unisce le Persone'. La Bellezza può essere veicolo di conoscenza e impostante strumento di connessione, innovazione e sostenibilità". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo questa mattina alla Dubai Future Foundation, nel corso della sua visita negli Emirati Arabi Uniti. "Invito quindi a guardare al futuro con la consapevolezza del nostro passato e dei nostri valori. Il governo italiano è al vostro fianco in questo percorso", ha aggiunto il ministro. L'Expo Dubai 2020, slittata di un anno a causa del Covid-19, aprirà i battenti al pubblico a ottobre. Nel corso della sua visita negli Emirati, il ministro ha evidenziato l'efficacia del Global Start-up Program lanciato dall'Ice, un elemento importante - ha detto - della collaborazione tra Italia ed Emirati arabi uniti. "Sono convinto che l'attenzione all'innovazione, abbinata all'intuito imprenditoriale, sia una strategia vincente" - ha proseguito -. "L'ultimo rapporto di Ice sulle start up innovative italiane presenta numeri molto promettenti in tal senso. E vedo con grande soddisfazione che una componente importante di startupper qui è italiana. Se ne contano quasi 12.000, con un capitale sociale complessivo che supera i 700 milioni di euro. Abbiamo start-up attive in molti e diversi settori: servizi alle imprese, manifatturiero, commercio", ha aggiunto il ministro sottolineando anche "l'importante presenza femminile e di giovani nella loro compagine sociale". (ANSA).