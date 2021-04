Covid: India,2 morti e 100 positivi in staff diplomatici Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il personale diplomatico degli Stati Uniti in India è stato colpito duramente dalla devastante ondata di coronavirus che sta mettendo in ginocchio in Paese: nelle ultime due settimane due dipendenti locali sono morti e più di 100 persone dello staff diplomatico americano sono risultate positive. Lo riporta la Cnn, citando testimonianze dei famigliari delle vittime. Le fonti non hanno fornito dettagli su dove in India sia morto il personale delle sedi diplomatiche né dove si siano verificati i contagi, ma gli Stati Uniti operano nel Paese con cinque consolati in diverse città e un'ambasciata nella capitale di Nuova Delhi. Il personale diplomatico statunitense inclusi i famigliari e il personale impiegato localmente in India hanno iniziato le vaccinazioni negli ultimi 15 giorni. Nelle ultime sei settimane - anche se i tassi di infezione dell'India stavano aumentando e il personale non era stato ancora stato vaccinato - ci sono stati due viaggi di alto livello da parte di funzionari dell'amministrazione Biden nel paese. Fonti hanno riferito alla Cnn che alcuni membri del personale erano frustrati perché sentivano di non aver ricevuto informazioni chiare su quando la missione diplomatica degli Stati Uniti avrebbe ricevuto i vaccini e sentivano di non costituire una priorità dal momento molti membri del personale diplomatico in Europa e negli Stati Uniti avevano già ricevuto le loro vaccinazioni. (ANSA).