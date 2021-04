© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Oggi la Ocean Viking ha salvato 236 persone da 2 gommoni sovraffollati in pericolo in acque internazionali, a 32 miglia al largo di Zawiyah in Libia. Lo fa sapere Soso Mediterranee, spiegando che "diversi sopravvissuti erano deboli, disidratati e ora si stanno riprendendo. Le donne hanno subito lievi ustioni da carburante e hanno inalato fumi". A bordo ci sono 114 minori non accompagnati. (ANSA).