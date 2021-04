Alitalia: manifestanti davanti Palazzo Chigi,centro blindato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Sono partiti in corteo i lavoratori del trasporto aereo che da stamattina sono in presidio in piazza San Silvestro, al centro di Roma. Via del Corso è blindata. E poco prima delle 14 hanno portato la loro protesta davanti a Palazzo Chigi. Secondo quanto si è appreso, il tragitto è stato concordato con la questura. "Migliaia di lavoratori" di Alitalia hanno manifestato oggi a Roma "per chiedere lavoro e non ammortizzatori sociali, per avere una compagnia aerea che assicuri sviluppo e crescita". Così l'Usb in una nota, sottolineando che erano presenti anche i lavoratori di AirItaly, e poi una delegazione dell'ex Ilva di Taranto, delle acciaierie di Terni e di Piombino, di Atitech, della Tirrenia, dei ferrovieri, dei portuali di Livorno. Il corteo ha poi raggiunto Palazzo Chigi, al grido di "lavoro". La manifestazione di oggi "rappresenta non la fine della mobilitazione ma un passaggio fondamentale che ha dimostrato al governo che i lavoratori ci sono e non sono rassegnati a veder morire Alitalia e a perdere il posto di lavoro", afferma Usb, annunciando altre mobilitazioni dei dipendenti di Alitalia. (ANSA).