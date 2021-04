Covid: un decesso e 107 nuovi casi in Alto Adige

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 28 APR - Dopo tre giorni di tregua torna a salire il numero dei decessi per covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore è stato infatti registrato un decesso che fa salire il numero complessivo a 1160. Sono risultati positivi 56 di 1162 tamponi pcr e 51 di 10184 test antigenici. Finora sono stati effettuati 25936 test nasali, di cui 83 sono risultati positivi. A questi vanno aggiunti 257.980 'tamponcini' nelle scuole, di cui 277 risultati positivi in un primo momento e 130 confermati poi con pcr. I ricoveri attualmente sono 96 (-3): 10 in terapia intensiva (invariato), 65 nei normali reparti (invariato) e 21 nelle cliniche private (-3). In quarantena attualmente si trovano 2460 altoatesini. (ANSA).