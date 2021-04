Covid: virus corre in Giappone,record casi giornalieri Osaka

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 28 APR - Continuano a salire i casi di coronavirus in Giappone, nonostante l'entrata in vigore del terzo stato di emergenza nei principali centri urbani dell'arcipelago a inizio settimana, e in anticipazione del lungo periodo di festività della 'Golden Week'. Anche oggi la città di Osaka ha aggiornato il record di contagi giornalieri, con 1.260 casi, mentre Tokyo ha segnalato 925 casi Covid, portando il totale da inizio pandemia a 137.350, quando mancano meno di 100 giorni all'inizio delle Olimpiadi previste nella capitale. Intanto le autorità esortano i residenti a evitare spostamenti durante il periodo di vacanza che ufficialmente inizia domani e comprende i primi tre giorni lavorativi di maggio, un lasso di tempo che generalmente registra numerosi spostamenti della popolazione in diverse aeree del Paese. Il ministro in carica per l'emergenza sanitaria, Yasutoshi Nishimura, ha chiesto la cooperazione delle attività commerciali per ridurre al minimo gli assembramenti, e ha ricordato che le varianti del virus - per le quali non c'è tracciabilità, rappresentano attualmente il 60% delle infezioni a Osaka e Tokyo. Dall'inizio della pandemia, a livello nazionale il Giappone ha registrato 579.115 di coronavirus, con 10.089 morti accertate. (ANSA).