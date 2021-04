In Umbria scendono attuali positivi al Covid e i ricoverati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Ancora un calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 2.908, 90 in meno rispetto a martedì. Secondo i dati sul sito della Regione, nell'ultimo giorno sono stati registrati 98 nuovi positivi, 187 guariti e un morto. Sono stati analizzati 2.818 tamponi e 4.103 test antigenici. Il tasso di positività è dell'1,4 per cento sul totale (ieri 1,1) e del 3,47 sui soli molecolari (era al 3). Ancora in discesa i ricoverati Covid nei reparti ordinari, 193, quattro meno di ieri, 33 dei quali (dato stabile) nelle terapie intensive. (ANSA).