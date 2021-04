Covid: a Milano nel week-end saranno intensificati i controlli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Saranno intensificati e allungati fin oltre l'orario di chiusura dei locali i controlli antiassembramento a Milano nel prossimo fine settimana, il primo in zona gialla dallo scorso febbraio. Controlli non tanto rigidi ma piuttosto, questa è la linea che è stata confermata ieri durante il comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Renato Saccone, basati sulla vicinanza alle persone e sul buon senso. In particolare ci sarà una presenza "significativa" di forze dell'ordine nelle zone della movida, dalla Darsena, alla Colonne di San Lorenzo, alla zona fra corso Como e corso Garibaldi, a Brera, senza dimenticare corso Sempione e piazza Duomo. La programmazione "imponente" decisa ieri prevede anche squadre di pronto impiego, assicureranno un intervento tempestivo nei casi di particolari assembramenti o tensioni per l'ordine pubblico. (ANSA).