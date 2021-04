Covid:Sardegna verso arancione, per Gimbe 'dati migliorano'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 29 APR - Dopo due settimane in zona rossa la Sardegna vede avvicinarsi il cambio di colore: da lunedì 3, infatti, se non ci saranno sorprese, l'Isola passerà in zona arancione. L'ufficialità si avrà solo domani, con la diffusione della bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e poi con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Oltre ai confortanti dati giornalieri sui contagi - seppure altalenanti - a dare un a prospettiva in questo senso è anche la Fondazione Gimbe che nella settimana 21-27 aprile evidenzia un miglioramento dell'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti": 1.089 contagi con un calo del 21,8% rispetto alla rilevazione precedente (1.116 casi). Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (23%) e terapia intensiva (21%) occupati da pazienti Covid-19. (ANSA).