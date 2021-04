In Portogallo il ponte pedonale più lungo del mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AROUCA, 29 APR - Lungo oltre 500 metri, largo appena poco più di un metro e completamente sospeso nel vuoto. E' il ponte più lungo del mondo inaugurato oggi in Portogallo, ad Arouca, un comune del distretto di Porto. E il colpo d'occhio è impressionante. Il ponte infatti è sospeso 175 metri sopra il fiume Paiva e si snoda per 516 metri da una scarpata di roccia ad un'altra. Per percorrerlo si cammina su 127 lastre larghe un metro e venti ed è sostenuto da tiranti d'acciaio collegati ai due enormi pilastri a forma di V. Completamente immerso nella natura, il ponte ha superato il record stabilito nel 2017 dalla passerella Charles Kuonen nelle Alpi svizzere. "Anche se la costruzione del ponte è terminata da tempo, questa inaugurazione è importante perché ci permette di riprendere la nostra attività turistica", ha detto ad AfpTv il sindaco di Arouca, Margarida Belem, salutando l'apertura di "un'attrazione fondamentale" per la regione. (ANSA).