Incidente in cantiere, un morto e tre feriti ad Alessandria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 APR - Incidente sul lavoro questa mattina alle porte di Alessandria: un uomo è morto in un cantiere che si trova dietro il polo commerciale Marengo Retail Park. Lo rende noto il 118. Il cantiere è quello della logistica di Amazon, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ai sanitari. Altri tre operai sono rimasti feriti e ora si trovano al pronto soccorso della città. Non è ancora chiaro quanto accaduto, ma dalle prime informazioni sarebbe crollata una parte della struttura. Si tratta del terzo incidente sul lavoro in altrettanti giorni in Piemonte. Gli altri due, nel Torinese, hanno causato un morto e un ferito. (ANSA).