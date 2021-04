Navalny in aula dopo sciopero fame, 'sembro uno scheletro'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 29 APR - Navalny è apparso per la prima volta in pubblico dopo lo sciopero della fame, in collegamento dal carcere di Pokrov durante il processo al tribunale distrettuale Babushkinsky di Mosca che lo vede accusato di diffamazione di un veterano: lo riporta la testata online Meduza. "Ieri mi hanno portato in sauna per farmi avere un buon aspetto. Se mi tolgo i vestiti ho un pessimo aspetto, come uno scheletro", ha detto Navalny secondo Radio Eco di Mosca. Meduza pubblica una foto di uno schermo in cui Navalny appare magro e coi capelli rasati. (ANSA).