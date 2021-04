Preso il terzo rapinatore della gioielleria di Grinzane, indagini in corso

Nella notte, nella zona di Savigliano, è stato catturato dai carabinieri il terzo componente della banda che ieri ha assaltato la gioielleria di Grinzane Cavour. Gli altri due rapinatori sono stati invece uccisi dal titolare del negozio, Mario Roggero.

Sul fascicolo è al lavoro la procura di Asti, competente a livello territoriale. Non è ancora stata definita nei dettagli la dinamica dei fatti, se i colpi siano stati esplosi dentro o fuori dal negozio, e se i malviventi fossero in fuga. Nè quindi è possibile formulare i capi d’accusa nei confronti del gioielliere, che ha reagito dopo che la moglie era stata aggredita nel negozio di via Garibaldi. Nel 2015 la gioielleria era stata già rapinata, e l’uomo picchiato da una coppia di ladri.