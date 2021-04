© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, APR 30 - Come annunciato da tempo, Disneyland ha riaperto venerdì in California per la gioia dei suoi fan, oltre 400 giorni dopo la chiusura a causa della pandemia. Numerosi i visitatori in fila, molti con le orecchie di Mickey Mouse. Il Golden State è lo Stato americano con il più basso tasso di infezioni pro capite. (ANSA).