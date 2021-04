Droga: polizia sequestra 10 kg hashish e arresta tre persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 30 APR - La polizia ha sequestrato dieci chilogrammi di hashish e arrestato tre persone - un cittadino italiano e due cittadini marocchini - nell'ambito di una operazione condotta dalla Squadra mobile della Questura di Pordenone. La droga avrebbe immesso sulla piazza del consumo 10 mila, verosimilmente destinate anche ai giovanissimi, per un valore complessivo di oltre 150.000 euro. Nel pomeriggio di ieri un equipaggio della Squadra Mobile ha notato ad Azzano Decimo (Pordenone) due persone comportarsi in maniera sospetta in una auto ferma in un parcheggio. Bloccati, gli agenti li hanno individuati come un cittadino italiano e uno marocchino, rispettivamente di 37 e 40 anni; a una perquisizione personale e del veicolo sono stati trovati 10 panetti di hashish per 5 chilogrammi. Nell'abitazione dei due, gli agenti hanno identificato una terza persona, un cittadino marocchino di 39 anni e trovato in un armadio altri 10 panetti di hashish per altri 5 chilogrammi. I tre uomini sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e chiusi nelle Case Circondariali di Trieste, Udine e Treviso. "Una vera e propria centrale di stoccaggio di un ingente quantitativo di stupefacenti", ha commentato il Questore di Pordenone Marco Odorisio che ha parlato di una "importante operazione di Polizia Giudiziaria con ricadute anche in termini di prevenzione". (ANSA).