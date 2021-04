Israele: Netanyahu dona il sangue per i feriti Monte Meron

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 30 APR - "Il governo di Israele ed io faremo di tutto per aiutare le famiglie che sono sopravvissute". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu che è andato a donare il sangue come "atto di identificazione con i feriti per questa terribile tragedia". Netanyahu ha poi detto di aver ricevuto una telefonata del presidente Usa Joe Biden che gli ha porto le condoglianze e il dolore per i fatti accaduti: "Lo ringrazio a nome di Israele". Il premier ha anche aggiunto di aver ricevuto i messaggi del presidente russo Vladimir Putin, di Narandra Moodi, di vari leader europei e arabi. "In questi momenti - ha concluso - siamo uniti più che mai". (ANSA).