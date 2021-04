© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 30 APR - "A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Lo sospettavo da un po'... Nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento Ue o me dalla difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia. Le minacce non ci zittiranno. Come ha scritto Tolstoj, non c'è grandezza dove non c'è verità". (ANSA).