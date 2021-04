Travolto da un masso in campagna, 17enne in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NUORO, 30 APR - Un ragazzo di 17 anni è stato travolto da un masso stamattina alle 9.30 nelle campagne di Gavoi (Nuoro), dove con amici e genitori, stava lavorando in un terreno in località Sa Matta. Le sue condizioni, secondo i medici del 118 che lo hanno trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro, sono gravi. Il giovane avrebbe diversi traumi e avrebbe perso molto sangue. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare il ragazzo. L'area è stata messa sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Gavoi. (ANSA).