Afghanistan: inizia formalmente ritiro ultime truppe Usa

(ANSA) - KABUL, 01 MAG - Gli Stati Uniti iniziano ufficialmente oggi il ritiro dei loro ultimi soldati dall'Afghanistan, che una volta completato segnerà per gli Usa la fine di una guerra di 20 anni ma aprirà un periodo di grande incertezza per un Paese asiatico sotto la crescente influenza dei talebani. Secondo i funzionari americani in Afghanistan, il processo di ritiro è già iniziato nei giorni scorsi e la data del 1 maggio è soprattutto simbolica. Questa infatti la scadenza scelta durante l'accordo siglato nel febbraio 2020 a Doha, in Qatar, con i talebani dall'ex amministrazione di Donald Trump, a conferma di tale ritiro. In questi giorni il cielo sopra Kabul e la vicina base aerea di Bagram si è riempito più del solito di elicotteri americani, incaricati di preparare questa grande dipartenza che terminerà entro l'11 settembre, data del 20mo anniversario degli attentati del 2001. Gli alleati della Nato hanno iniziato giovedì il ritiro dei contingenti dell'operazione 'Sostegno risoluto', che deve essere effettuato in modo coordinato con gli americani. Il presidente Joe Biden aveva confermato a metà aprile la partenza dei 2.500 soldati ancora presenti in Afghanistan. (ANSA).