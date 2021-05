Covid: test discoteca, migliaia senza mascherine a Liverpool

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Prove di normalità nel Regno Unito: migliaia di persone sono tornate in discoteca, a ballare, bere e divertirsi a Liverpool, in un evento test sul Covid, come già accaduto nelle scorse settimane a Barcellona. Lo riportano i media britannici. L'iniziativa, che dura due giorni e prevede l'ingresso di 3 mila persone a sera sulla pista da ballo, fa parte di un esperimento per testare come possono essere organizzati eventi di grandi dimensioni. Non sono previsti obblighi di mascherine ma i partecipanti devono sottoporsi al tampone e dimostrare il risultato negativo prima dell'ingresso. (ANSA).