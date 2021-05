Migranti: 723 all'hotspot Lampedusa, via a trasferimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AGRIGENTO, 01 MAG - Sono complessivamente 723 i migranti ospiti, dopo sei sbarchi consecutivi a partire dalla tarda serata di ieri, dell'hotspot di contrada Imbriacola di Lampedusa (Ag). Gli ultimi due barconi sono stati bloccati a 12 miglia dalla costa dalle motovedette della Guardia costiera. La prima imbarcazione, con a bordo 100 persone, fra cui 5 donne, è stata lasciata alla deriva. Stessa sorte anche per la "carretta" di 8 metri, con a bordo 51 uomini verosimilmente tunisini. L'hotspot è inevitabilmente sovraffollato in queste ore; 260 profughi stanno per essere trasferiti sulla nave quarantena "Allegra" che era già in rada davanti all'isola. Per domattina la Prefettura di Agrigento ha già pianificato di altri 190, che verranno imbarcati sul trashetto per Porto Empedocle e poi smistati al Cara di Caltanissetta. Tutti i migranti sbarcati, assistiti dal personale dell'Usca, vengono sottoposti a tampone rapido anti-Covid; nella struttura anche il personale dell'Unhcr. (ANSA).