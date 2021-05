Ammaraggio della SpaceX, dopo 6mesi nello spazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 MAG - La capsula SpaceX Crew Dragon, con quattro astronauti dell'ISS a bordo, ha effettuato l'ammaraggio in Florida dopo sei mesi nello spazio. Lo riferisce la Nasa. La SpaceX Crew Dragon è atterrata al largo di Panama City stamane, come ha mostrato un live streaming della Nasa. Diverse barche si stanno recando sul luogo dell'atterraggio per recuperare la navicella e l'equipaggio. Gli astronauti Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker e Soichi Noguchi hanno fatto sapere di sentirsi bene, ha detto la NASA. (ANSA-AFP).