Cantieri autostrade: 14 km di coda tra Chiavari e Genova

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Pomeriggio di grande disagio per gli automobilisti, incolonnati sulle autostrade liguri a causa dei cantieri. In A10, la Genova - Ventimiglia, ci sono 13 km di coda tra Varazze e il capoluogo. E la situazione peggiora in A12, la Genova - Rosignano, dove l'incolonnamento verso il capoluogo ha raggiunto i 14 km. E' l'effetto dei due giorni di festa coincisi con le riaperture dopo le limitazioni anticovid. In molti, nonostante il meteo incerto, hanno deciso di spostarsi nelle riviere di Ponente e di Levante della regione creando al momento del rientro lunghe file, causate dai lavori in corso. A segnalare lo stato del traffico è il sito di Autostrade. Secondo la polizia stradale serviranno diverse ore per il ritorno alla normalità del traffico. Ieri il presidente della Liguria Giovanni Toti, a fronte di un'altra giornata difficile per le autostrade, aveva fatto sapere di aver detto ai concessionari di togliere i cantieri nel week end, a partire dalla prossima settima, là dove è possibile. (ANSA).