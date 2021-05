Usa: fischi per il repubblicano Romney, 'sei un traditore'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAG - Fischi per Mitt Romney. Alla convention dei repubblicani dello Utah, il senatore viene attaccato e definito un "traditore" e un "comunista" per essere stato l'unico repubblicano a votare per ben due volte a favore dell'impeachment di Donald Trump. "Potete fischiare quanto volete. Sono repubblicano da sempre. Mio padre è stato governatore del Michigan e io sono stato il candidato repubblicano alla Casa Bianca nel 2012", ha detto Romney rispondendo alle critiche che mostrano comunque la spaccatura all'interno di un partito conservatore, dove Trump continua a dettare le regole e a far sentire il suo peso. (ANSA).