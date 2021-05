ANSA-IL-PUNTO/COVID: Opposizioni Fvg chiedono Commissione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 03 MAG - "Reparti di rianimazione pieni", "ospedali in sofferenza", "gravi difficoltà operative denunciate dai professionisti" della sanità e "riduzione" di altre prestazioni "durante il periodo di emergenza". Sono alcuni temi su cui le opposizioni in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia chiedono un "approfondimento" alla maggioranza e all'Amministrazione attraverso l'istituzione di una Commissione speciale sulla gestione sanitaria dell'emergenza causata dal Covid 19. La proposta, contenuta in una mozione, è stata presentata oggi durante un incontro online. "Con la Commissione - ha spiegato il capogruppo del Pd, Diego Moretti - chiediamo di approfondire tutta una serie di questioni su cui a oggi non abbiamo avuto risposta, audendo anche i professionisti. Non è un'iniziativa strumentale o ideologica, è l'esercizio del nostro ruolo di consiglieri. Vogliamo capirne di più e saperne di più, la maggioranza da questo punto di vista è mancata in maniera forte". Sul fronte sanitario, oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 2.238 test sono state riscontrate 51 positività al Covid 19, pari al 2,27%. Nel dettaglio, da 1.784 tamponi molecolari sono stati rilevati 46 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,58%; da 454 i test rapidi antigenici invece 5 casi (1,10%). I decessi registrati sono 3; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 32 (-2) mentre quelli in altri reparti calano a 211 (-6). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.717, con la seguente suddivisione territoriale: 792 a Trieste, 1.975 a Udine, 663 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 88.996, i clinicamente guariti 5.454, mentre le persone in isolamento sono 7.044. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.454 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.699 a Trieste, 50.231 a Udine, 20.532 a Pordenone, 12.816 a Gorizia e 1.176 da fuori regione. (ANSA).