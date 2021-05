Avvocati degli ex BR denunciano 'violazioni'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 03 MAG - "Stanno violando i diritti di queste persone": è quanto denunciato oggi dagli avvocati dei 10 ex terroristi italiani per i quali è cominciata la settimana scorsa in Francia la procedura di estradizione, in una conferenza stampa organizzata dalla Lega per i diritti umani (LDH). "Devo tornare oggi - ha dichiarato Iréne Terrel, legale storica degli ex militanti dei gruppi terroristici italiani fuggiti in Francia - sulle stesse procedure in cui ho dovuto prendere le difese di queste persone 30 anni fa. E in cui, fra l'altro, furono emessi pareri sfavorevoli all'estradizione". (ANSA).