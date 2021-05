Addio alla coppia d'oro della Silicon Valley. Bill e Melinda Gates si separano

Bill e Melinda Gates hanno annunciato in un comunicato congiunto su Twitter la fine del loro matrimonio dopo 27 anni.

In un tweet ieri sera dall'account di Bill, e firmato dai due ex sposi, i Gates hanno detto che la decisione è arrivata dopo una «grande quantità di pensiero e lavoro». Ma la coppia non crede più riuscire ad avere una crescita comune in questa «fase» della loro vita. I due erano considerati una delle coppie più solide dell'intera Silicon Valley, uniti dalla comune causa della filantropia.