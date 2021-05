Messico: delegazione zapatista salpa per 'invadere' Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 03 MAG - Una delegazione dell'Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) del Messico è salpata dal Paese in un viaggio in veliero con destinazione l'Europa per "risvegliare" i popoli dalla "invasione" del capitalismo e incontrare gruppi affini di 29 Paesi nel continente europeo. I membri dello "Squadrone 421" dell'Ezln, composto da quattro donne, due uomini e una donna transessuale, hanno lasciato domenica Isla Mujeres, a 13 chilometri dalla costa caraibica messicana, e iniziato il loro viaggio su un vecchio veliero tedesco ribattezzato "La Montaña" per l'occasione. La partenza della spedizione, battezzata 'Viaggio per la Vita, capitolo Europa' era in programma per oggi, ma gli organizzatori dell'evento hanno dovuto anticiparla per via delle condizioni meteo. La delegazione prevede di arrivare tra circa sei settimane al porto di Vigo, in Galizia, in un viaggio che vuole simulare una "invasione" dell'Europa in ricordo della conquista del Messico da parte degli spagnoli, 500 anni fa. Prima di raggiungere Isla Mujeres, una carovana zapatista ha percorso circa mille chilometri dal Chiapas, da dove è partita lunedì scorso. Annunciando l'operazione a metà aprile, il gruppo zapatista ha spiegato che nelle settimane di permanenza in Europa incontrerà "quanti ci hanno invitato a parlare delle nostre reciproche storie, dolori, rabbie, conquiste e fallimenti", in 29 Paesi che vanno da Austria a Ungheria, passando per Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Russia. Fondato dal 'subcomandante' Marcos ritiratosi volontariamente nel 2014, l'Ezln è attualmente coordinato dal 'subcomandante Galeano' che e' stato incaricato di raccontare il viaggio, tappa per tappa. (ANSA).