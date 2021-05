Apple Music sfida Spotify, lavora a uno streaming di alta qualità

Apple pronta a lanciare la modalità Hd per la piattaforma Music, anticipando così Spotify che ha in programma la funzione entro il 2021. Lo riporta il sito MacRumors, specializzato sul colosso americano. In questo modo, si potrà ascoltare un brano via Bluetooth, con un paio di cuffie o auricolari compatibili, con la qualità di un Cd. Anche Amazon Music ha lanciato l’opzione Hd, disponibile pure in Italia.



Per MacRumors, le prove di Apple Music Hd sono all’interno del codice di sviluppo di iOS 14.6, l’aggiornamento del sistema operativo per iPhone che dovrebbe essere rilasciato nelle prossime settimane. Il sito ha trovato riferimenti a opzioni quali «audio lossless», «streaming stereo di alta qualità» e «HiFi» nell’app Apple Music. Sia AirPods Pro che AirPods Max dovrebbero essere supportate dal servizio, mentre resterebbero escluse le AirPods di prima e seconda generazione. Prima di MacRumors, a ipotizzare il lancio di Music Hd era stato il sito Hits Daily Double: stando al portale, Apple Music Hd avrà un canone di abbonamento.