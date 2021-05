Barricato in casa in Brianza, spara 3 colpi pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MONZA, 04 MAG - Un uomo di 55 anni ha esploso tre colpi di pistola nella sua abitazione a Nova Milanese (Monza), all'interno della quale è barricato da diverse ore, a quanto emerso a seguito di una lite familiare. I carabinieri hanno circondato la zona, bloccato il traffico con delle transenne e sono ora in corso le trattative per convincerlo ad uscire dall'abitazione. Risulterebbe, ma la dinamica è ancora da ricostruire, un primo intervento da parte della Polizia Locale nella tarda mattinata di oggi, quando all'interno dell'abitazione erano presenti anche moglie, figlia e cognato dell'uomo, ora in salvo. (ANSA).