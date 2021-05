Covid: lista verde Gb su viaggi non comprende l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 04 MAG - Spuntano i nomi delle mete turistiche che il governo britannico intende inserire dal 17 maggio in poi in una (limitatissima) 'lista verde' di destinazioni considerate in questa fase a ridotto rischio di contagio Covid o di varianti, e quindi non più soggette all'attuale divieto generalizzato di viaggio salvo giustificazioni. Ma fra questi non c'è l'Italia. Lo rivelano i media del Regno Unito citando indicazioni non definitive recepite dal ministero degli Esteri di Londra. Indicazioni che andranno peraltro valutate dai vertici del governo di Boris Johnson e dai consiglieri medico-scientifici prima di un annuncio ufficiale atteso non prima della settimana prossima. L'elenco preliminare evoca come "non inaccettabilmente alto" al momento il pericolo in caso di viaggi verso il Portogallo (già uscito nelle settimane scorse dalla 'lista rossa' dei Paesi a più elevato rischio, dopo esservi stato inserito da Londra a causa dei legami con il Brasile e dei timori relativi alla cosiddetta variante brasiliana del virus), nonché le isole Canarie della Spagna e 5 isole della Grecia: Rodi, Kos, Zante, Corfù e Creta. (ANSA).