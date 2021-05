Disabilità: Stefani, approvato emendamento per persone sorde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia è stato approvato un importante emendamento. Verranno così maggiormente promossi servizi di sottotitolazione e interpretariato al fine di rimuovere ogni forma di barriera alla comunicazione. Con questo emendamento il nostro Paese riconosce anche la Lingua dei Segni Italiana e la Lingua dei Segni Italiana Tattile, allineandosi con il resto di Europa". Lo afferma, in una nota, il ministro per le disabilità Erika Stefani. (ANSA).