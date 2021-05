Messico, crolla un ponte al passaggio del metro: 15 morti e 70 feriti - Video

CITTA' DEL MESSICO - Un ponte dell’Aerotrèn, la metro sopraelevata, di Città del Messico è crollato durante la notte mentre un treno lo attraversava.

L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Olivos, sulla linea 12 della metropolitana a sud della capitale. Le televisioni locali hanno mostrato dozzine di vigili del fuoco e soccorritori lottare per liberare i passeggeri del treno tra macerie, cavi e pezzi di metallo contorti. Il bilancio al momento è di 15 morti.

I soccorritori che stanno lavorando sul luogo del crollo del ponte della metropolitana a Città del Messico si sono dovuti fermare «per il rischi di altri crolli». Lo ha detto la sindaca della metropoli, Claudia Sheinbaum, parlando con i giornalisti sul luogo dell’incidente. I soccorsi riprenderanno all’arrivo di una gru. La sindaco ha confermato che al momento le vittime sono 15 e i feriti 70. Di questi, 34 sono stati trasferiti in ospedale. «Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell’incidente», ha detto Sheinbaum.