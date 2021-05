Papa: regolamentare finanza, speculazione è insostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 04 MAG - Papa Francesco chiede di regolamentare la finanza perché la situazione, a causa della speculazione è diventata "insostenibile". "Mentre l'economia reale, quella che crea lavoro, è in crisi - quanta gente è senza lavoro! - i mercati finanziari non sono mai stati così ipertrofici come sono ora. Quanto è lontano il mondo della grande finanza dalla vita della maggior parte delle persone!", dice il Papa nel videomessaggio per le intenzioni di preghiera per il mese di maggio. "La finanza, se non viene regolamentata, diventa pura speculazione animata da politiche monetarie. Questa situazione è insostenibile. È pericolosa". (ANSA).