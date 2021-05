Reggio Emilia, 22enne muore in un incidente stradale

Un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale a Reggio Emilia. E’ accaduto intorno alle 13 nel tratto denominato 'via Ferdinando Bocconì che collega la Ss9 - la via Emilia - alla tangenziale del capoluogo, in zona San Maurizio.

Coinvolti un’auto, una Fiat Punto, guidata dal ragazzo poi deceduto e un mezzo pesante (il camionista è uscito illeso). Sul posto, i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine che stanno indagando per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità, mentre Anas ha comunicato la chiusura temporanea al traffico, in entrambe le direzioni, dell’ex Sp 114 e dello svincolo numero uno della Ss 722 (tangenziale di Reggio Emilia).

