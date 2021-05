18enne ucciso a Parma, fermato l'ex della fidanzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARMA, 05 MAG - La Procura di Parma e la squadra mobile hanno fermato un giovane per l'omicidio di Daniele Tanzi, 18enne assassinato la scorsa notte mentre era in compagnia della fidanzata, coetanea. Il sospettato è l'ex della ragazza, che ha confessato. Il corpo era stato trovato in un vecchio mulino. Il ritrovamento, in un canale, dell'arma del delitto (un coltello con una lunga lama) e di parte degli indumenti usati dal giovane aggressore, che se ne era liberato subito dopo il fatto, costituiscono un riscontro alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, dopo le dichiarazioni della ragazza. (ANSA).