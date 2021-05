Denise: Vescovo,chi l'ha rubata rompa il silenzio e dia pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - "Questa piazza così piena, nel rispetto delle norme anti Covid-19, stasera vuole dire che è ora di finirla. Chi ha rubato Denise si ricordi che sono uomini e donne. Se hanno un cuore diano finalmente pace ai genitori e a tutta l'Italia intera. Rompano il silenzio". Lo ha detto monsignor Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo, intervenendo all'iniziativa "Insieme per Denise", stasera in piazza della Repubblica a Mazara. Più di 500 sono i mazaresi che hanno partecipato alla fiaccolata in piazza, stringendosi attorno ai genitori della piccola Denise. "Questi 17 anni sono diventati insopportabili - ha detto il sindaco Salvatore Quinci - c'è una Mazara che non sopporta più e che insieme ai genitori vuole la verità". Poi l'appello di Piera Maggio a chi ha rapito la sua piccola: "Fatevi coraggio, non potete tenervi sulla coscienza cosa è successo. Denise è figlia di questa città e dobbiamo proteggerla". L'avvocato Giacomo Frazzitta ha ribadito che chi ha preso Denise non è un extraterrestre, "è un umano". Poi l'invito ai mazaresi: "Da domani diventati investigatori anche voi. La verità su Denise è dentro questa città, non da altre parti". (ANSA).