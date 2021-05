© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Tutta la delegazione dell'India al G7 dei ministri degli Esteri, che si sta svolgendo in questi giorni a Londra, è in isolamento dopo che due suoi membri sono risultati positivi al coronavirus. Lo riporta Skynews. Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, che aveva avuto ieri un incontro bilaterale con il ministro degli Interni britannico Priti Patel, non è positivo al Covid. (ANSA).