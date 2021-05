© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 05 MAG - Il presidente Reuven Rivlin ha cominciato questa mattina le consultazioni per affidare un nuovo mandato per formare il governo dopo il fallimento di quello assegnato al premier Benyamin Netanyahu che non ha raggiunto una maggioranza. Il primo ad essere ricevuto è stato il leader dell'opposizione Yair Lapid che ha chiesto a Rivlin l'incarico.(ANSA).