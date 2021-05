Mosca, riavviare il processo di pace in Medio Oriente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 05 MAG - Mosca è pronta a condividere le sue idee su come riavviare i negoziati sul processo di pace in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, aprendo i colloqui con il suo omologo palestinese Riyad al-Maliki. "Siamo preoccupati per la mancanza di accordi promettenti sul riavvio del processo e dei colloqui di pace. Siamo pronti ad aiutare, abbiamo alcune idee. L'incontro di oggi è particolarmente importante per noi", ha sottolineato Lavrov, citato dalla Tass. (ANSA).