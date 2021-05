Università, la ministra Messa: "Entro l'estate la proposta sul reclutamento dei prof"

Entro l’estate vorrei lanciare la proposta sul reclutamento». Lo ha detto la ministra dell’Università Cristina Messa a Radio 24.

«L'idea di rimettere mano al reclutamento c'è, per andare verso un reclutamento più simile al resto del mondo in cui si capisca anche di chi è la responsabilità di chi sceglie; noi in Italia non abbiamo poi una valutazione a posteriori di come è andato il reclutamento, all’estero c'è. Poi la scelta dovrebbe essere anche sulla capacità di insegnamento, sui brevetti, non solo sulle pubblicazioni. La Crui, la Conferenza dei rettori, ha fatto delle proposte di riforma del reclutamento, stiamo lavorando anche con la Camera in commissione VII; dopo la parte semplificazione, inizierò a lavorare su questo».