Covid: il Nepal rischia di essere la prossima India

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il Nepal potrebbe essere la prossima India, con i casi di Covid-19 che schizzano verso l'alto, gli ospedali sopraffatti dalle emergenze, la carenza di materiale sanitario e il primo ministro del Paese che chiede aiuto da altre nazioni. Il Paese himalayano, segnala la Cnn, registra circa 20 casi giornalieri 19 ogni 100.000 persone, circa lo stesso numero dell'India due settimane fa. Solo un mese il Paese da 31 milioni di abitanti riportava circa 100 casi al giorno. Ora sono più di 8.600. Lo scorso fine settimana, il 44% dei test è risultato positivo, secondo i dati del governo citati dalla Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. "Quello che sta accadendo in India in questo momento è un'orribile anteprima del futuro del Nepal se non riusciamo a contenere l'ultima ondata di Covid", ha ammonito la presidente della Croce Rossa nepalese, Netra Prasad Timsina, citata dall'emittente statunitense. (ANSA).