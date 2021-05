Covid: India, governo Kerala proclama lockdown da 8 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 06 MAG - Il governo del Kerala ha annunciato un lockdown totale dall'8 al 16 di maggio per affrontare la severa crescita dei casi di COVID-19 nello stato. Numerose restrizioni erano già in atto in Kerala, ma il governatore Pinarayi Vijayan, appena rieletto, ha deciso di proclamare la misura più radicale, alla luce dei dati più recenti: ieri lo stato del sud dell'India ha registrato il più alto numero di nuovi casi in 24 ore, con 41.953 infezioni. Secondo i dati del ministero della salute il tasso di positività in Kerala è del 26,2 per cento. (ANSA).