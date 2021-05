Figliuolo: "Da lunedì partiranno le prenotazioni per gli over 50 in tutta Italia"

A partire da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971. E’ quanto ha disposto la struttura del Commissario per l'Emergenza Francesco Paolo Figliuolo sottolineando che si tratterà di un’apertura «graduale» resa possibile «dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021».