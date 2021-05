Libia:Farnesina, in corso verifiche ma zona ad alto rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Con riferimento all'incidente che ha coinvolto oggi al largo delle coste libiche il motopeschereccio italiano "Aliseo", fonti della Farnesina confermano che il comandante ha riportato solo lievi ferite che non destano preoccupazione. Sono in corso accertamenti sulla dinamica di quanto avvenuto. "L'incidente odierno - aggiungono le fonti - conferma nondimeno la pericolosità della zona prospiciente le coste della Libia dove non si può pescare". La zona è stata del resto definita "ad alto rischio" per tutte le imbarcazioni già nel maggio 2019 dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti. (ANSA).