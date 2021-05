Sale ancora l'indice Rt: è a 0,89. Fedriga: "Allo studio la possibilità di fare la seconda dose di vaccino in vacanza"

Sale anche questa settimana l’indice di contagio del coronavirus in Italia che passa dallo 0.85 della scorsa settimana a 0.89. E’ questo il valore che secondo quanto si apprende stanno valutando gli esperti della cabina di regia per il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.

L'incidenza secondo gli ultimi calcoli sarebbe ancora in discesa dal valore 146 registrato nel monitoraggio della scorsa settimana, arrivando ora a 127.



«Avremo un confronto come Regioni con il Commissario Figliuolo» per verificare la possibilità che a una persona vaccinata con la prima dose possa essere somministrata la «seconda dose in vacanza. Stiamo vedendo se è possibile organizzare questo, stiamo lavorando ma siamo di fronte alla campagna più grande della storia dell’umanità. Molte cose si possono risolvere, altre sono molto difficili, qualche disagio può esserci». Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga intervenendo a SkyTg24.